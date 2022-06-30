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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 2,326,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс в тихом районе, в окружении зелени.

Проект включает 4 здания, озелененный участок с местами отдыха и небольшими озерами, складское помещение.

В каждом апартаменте есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 3-4 спальни, 2-3 ванные комнаты, балкон или терраса. В некоторых апартаментах есть прачечная, гардеробная, кладовая.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кинозал, лаунж-зона, баскетбольная площадка, охранная система, камеры видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Недалеко от комплекса расположены автобусные остановки, торговые центры, школа, гольф-клуб.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садом, небольшими озерами, в тихом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 2,326,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.

Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром.

Окончание строительства - конец 2022 года.

Преимущества

Высокий арендный потенциал.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из центральных районов города, рядом с мостами.

Ближайший ресторан - 15 минут езды

Ближайший отель - 4 минуты езды

Площадь Таксим - 14 минут езды

Ближайшая аптека - 10 минут езды
Резиденция Smart Invest - 2188
Махмутлар центр, Турция
от € 165,000
63 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: Alanya Smart Invest

Новый роскошный комплекс на первой береговой линии в Махмутларе.

 

Код: 2188

 

Комплекс строится на участке площадью 6.500 м², состоит из 2-х блоков, а также будет иметь собственный торговый центр. Панорамные окна квартир откроют прекрасный вид на море и Аланию. Комплекс будет иметь красивый ухоженный сад, а также собственный подземный переход на пляж.

 

Наш проект расположен на первой береговой линии, что гарантирует Вам видовые характеристики и стабильный рост цен. Махмутлар также является быстро развивающимся инвестиционным регионом, в самом сердце Анталии Аланья – популярным центром отдыха и жизни. Расстояние до центра Аланьи составляет 15 км, до аэропорта Газипаша 28 км.

 

Начало строительства - 30.06.2022.

Окончание строительства - 30.06.2024

 

На продажу представлена квартиры планировкой начинаюшшая с площадью

  • 1+1 апартаменты 63 м² от €165.000 до €240,00€
  • 2+1 апартаменты 102 м²  от €260.000 до €335,000

Инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн, аквапарк с горками, детский бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса, бар у бассейна, детская открытая игровая площадка, закрытая детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, СПА-центр, барбекю, современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение, охрана 24/7, закрытый паркинг на 102 места.

А также бронированные стальные двери, домофон с видеосистемой, моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит.

Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!

 

Цены от 165.000 € до 335.000 €.

Покупка жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда рады Вам помочь!
Жилой комплекс Стильные апартаменты в престижном районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Новый инвестиционный проект, расположен в престижном районе Оба, и будет построен на земельном участке 2650м2. Комплекс состоит из 2-х блоков по 22 квартиры, общей сложности 44 квартиры различной планировки. На продажу предлагаются такие варианты квартир как: 1+1, 2+1 3+1. Все квартиры оформлены в современном стиле и оснащены высококачественными материалами. Со всех окон будет прекрасный вид на горы и море. Район Оба - это ближайший район к центру Алании. Здесь находятся новая больница, крупные торговые центры города: Кочташ, Метро и Аланиум, благоустроенные парки и набережная. Для покупателей предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа до завершения строительства.
Начало строительства проекта апрель 2022г., сдача в эксплуатацию июнь 2023г.

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