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Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки в Zelenika-Kuti, Черногория
Земельные участки
Zelenika-Kuti, Черногория
Площадь 1 145 м²
Plot with beautiful sea views for sale in Kumbor, near the newly planned luxurydevelopment "…
€345,000
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