Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жабляк
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Жабляке, Черногория

коммерческая недвижимость
8
отели
5
Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 40 м² в Жабляк, Черногория
Инвестиционная 40 м²
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Если вы искали инвестицию, которая начнёт работать на вас с первого дня - это именно тот слу…
$431,165
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти