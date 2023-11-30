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Земельные участки в Вирпазар, Черногория

8 объектов найдено
Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
Большой участок с видом на Скадарское озеро недалеко от Вирпазара. Площадь земельного участк…
€80,000
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Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
Код объекта - 4.27.15.11954Большой участок с видом на Скадарское озеро недалеко от Вирпазара…
€80,000
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Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
Участок расположен на полпути между Вирпазаром и Риекой Црноевича, район Чуковичи Площадь …
€30,000
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Вирпазар, Черногория
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Вирпазар, Черногория
Будванска ривьера, Крушевица, район Пастровачкой горы. Два земельных участка под элитное…
€187,800
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Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
На старой дороге в Цетинье, ровно на полпути между Вирпазаром и Риекой Црноевича, над деревн…
€50,000
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Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
Участок расположен вдоль дороги в деревне Црмница, Томичи, между владениями Пастровичей и Ск…
€140,000
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Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
Участок на Скадарском озере, первая линия. Причал для лодок, маршрут Вирпазар - Риека Црноев…
€450,000
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Земельные участки в Вирпазар, Черногория
Земельные участки
Вирпазар, Черногория
На старой дороге Цетинье - Риекa Крноевиxa, в поселке Поселяни - участок - на берегу Скадарс…
€50,000
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