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Жилье в Вирпазаре, Черногория

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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Вирпазар, Черногория
Дом 3 спальни
Вирпазар, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Есть два дома на продажу в Вирпазар, муниципалитет Бар. Дома находятся в 400 метрах от озера…
$546,713
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