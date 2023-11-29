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Земельные участки в Ульцинь, Черногория

5 объектов найдено
Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Земельный участок расположен недалеко от дороги Бар-Улцинь, ведущей к албанской границе Солн…
€420,000
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Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 000 м²
NUM 2853 Land for sale in Kruce, which is located between cities Ulcinj i Bar. The plot c…
€170,000
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Земельные участки в Ульцинь, Черногория
Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Площадь 1 872 м²
NUM 3244 Plot for sale in the Ulcinj. The total area of the plot is 1872 m2 and it …
€400,000
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Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы в Ульцинь, Черногория
Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Ульцинь, Черногория
Площадь 8 000 м²
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море в Ульцинь, Черногория
Земельные участки с видом на море
Ульцинь, Черногория
Продается  земельный участок в зелёной заповедной зоне Ульцина, на первой береговой линии. У…
€2,20 млн
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