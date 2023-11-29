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Черногория
Земельные участки
Община Ульцинь
Земельные участки в Община Ульцинь, Черногория
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7 объектов найдено
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Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Земельный участок расположен недалеко от дороги Бар-Улцинь, ведущей к албанской границе Солн…
€420,000
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Земельные участки
Ульцинь, Черногория
Ищете лучший участок земли для строительства дома своей мечты или небольшой этнической дерев…
€150
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Земельные участки
Ульцинь, Черногория
1 000 м²
NUM 2853 Land for sale in Kruce, which is located between cities Ulcinj i Bar. The plot c…
€170,000
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Земельные участки
Ульцинь, Черногория
1 872 м²
NUM 3244 Plot for sale in the Ulcinj. The total area of the plot is 1872 m2 and it …
€400,000
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Земельные участки с видом на море, в центре города, с видом на горы
Ульцинь, Черногория
8 000 м²
Земля для инвестиций в центре Ульциня. Поверхность 8000м2 указана как дерево в бумагах, кото…
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море
Круче, Черногория
200 м²
Участок земли 200 м2 в 5 минутах ходьбы от моря…
€35,000
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Земельные участки с видом на море
Ульцинь, Черногория
Продается земельный участок в зелёной заповедной зоне Ульцина, на первой береговой линии. У…
€2,20 млн
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