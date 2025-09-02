Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Черногория
  3. Ubli
  4. Жилая

Жильё в Ubli, Черногория

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Ubli, Черногория
Квартира 4 комнаты
Ubli, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 96 м²
Этаж 1
Квартира площадью 96 м2, расположена в клубной резиденции премиум-класса на берегу потрясающ…
$304,132
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Ubli, Черногория
Дом
Ubli, Черногория
Площадь 50 м²
Земельный участок площадью 102 000 м² в живописном районе Убине, Радовце. В стоимость также …
$581,998
Параметры недвижимости в Ubli, Черногория

Недорогая
Элитная
