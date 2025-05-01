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Дома с видом на море в Тивате, Черногория

виллы
118
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таунхаусы
20
82 объекта найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, ТиватПродается новая роскошная вилла в Тивате, предлагающая непрев…
$1,01 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Уникальное и эксклюзивное предложение - большой, четырехэтажный дом в нескольких шагах от пл…
$536,832
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Monteonline
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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First Realty
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Дом 7 комнат в Тиват, Черногория
Дом 7 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 490 м²
К продаже предлагается новая современная вилла в Тивате. Площадь виллы 490 м2, жилая 351 м2…
$2,40 млн
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Montesale
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Тиват, район Селяново. Двухэтажный дом с четырьмя спальнями Расстояние до моря 600м. Площа…
$1,25 млн
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Дом с тремя спальнями Расстояние от моря 200 м. Вид н…
$702,751
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 308 м²
Новая, очень уютная вилла в традиционном греческом стиле в одном из лучших районах Тивата с …
$1,77 млн
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Monteonline
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Вилла 7 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 7 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Luxusvilla in the n ä he of the golf course luxury villa with a total Nettofl ä che of 342…
$590,350
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Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Площадь 241 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами на первой линии в поселке Крашичи полуострова Л…
$1,35 млн
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Montesale
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Тиват. Двухэтажный каменный особняк времён Австро-Венгерской империи с четырьмя спальнями Р…
$746,083
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Представляем вашему вниманию стильную, новую виллу с бассейном в Тивате. Вилла очень светлая…
$730,092
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Monteonline
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 215 м²
На продажу уникальная вилла с бассейном в Крашичи, Тиват. Вилла находится в ультрасовременн…
$1,24 млн
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Montesale
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Чудесный, новый дом на 2 линии - всего в 30 метрах от моря. Дом полностью меблирован и оснащ…
$483,149
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Дом 8 спален в Тиват, Черногория
Дом 8 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Продается дом в Тивате, поселок Мрчевац. Дом имеет 6 спальных комнат, гостиную с кухней, 5 в…
$342,666
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
$531,464
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Уникальный лот вновь на рынке - трехэтажный особняк с огромным, фруктовым садом и просто нев…
$826,721
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
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MONTBEL D.O.O.
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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First Realty
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Великолепное предложение, новая вилла в Крашичи, площадью 246 м2. Вилла расположена на огоро…
$623,030
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 1 500 м²
Стоимость квартир с отделкой «под ключ» составляет 1250 евро/м2. В эту сумму включены все ра…
$1,85 млн
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Monteonline
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID-1865 Продаются современные таунхаусы на полуострове Луштица, Джурашевичи, Тиват. Та…
$207,677
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Peters Group Real Estate
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Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Просторные апартаменты с видом на море в Porto Montenegro Предлагаем на продажу полностью…
$877,631
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Тиват, район городского парка Жупа. Дом с тремя спальнями Расстояние до моря 600м. Вид на мо…
$470,302
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Тиват, район Думидран. Дом с четырьмя спальнями. Расстояние до моря 900м. Площадь 234 кв.м. …
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Описание Тиват. Новый двух этажный дом с потрясающим видом на Тиватский залив Расстояние до …
$470,302
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 450 м²
Вилла с бассейном 450м2 на участке 1225м2 в Кавачи, Тиват. Современная семейная вилла с вид…
$1,35 млн
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Montesale
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Новая, современная вилла в Тивате в 500 метрах от моря. Вилла имеет 3 этажа, 5 комнат, из н…
$644,198
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Расположение: г. Тиват Площадь виллы: 670 кв.м. Площадь участка: 430 кв.м. Кол-во спален: 10…
$1,61 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Современный, семейный дом с панорамными видами в пригороде Тивата. Дом расположен на участк…
$483,149
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