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Долгосрочная аренда домов в Общине Тиват, Черногория

5 объектов найдено
Вилла в Радовичи, Черногория
Вилла
Радовичи, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя воплощение побережной роскоши в Таунхаусах Botanika, расположенных в прест…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Сдается в аренду дом с большим участком 4216 м2 в Тивате, в поселке Мрчевац.Этот отель предл…
$1,693
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя непревзойденный роскошный образ жизни в самом сердце Тивата, район Донья Л…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Дом 6 спален в Крашичи, Черногория
Дом 6 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3
Откройте для себя дом своей мечты в очаровательном прибрежном городке Крашичи. Этот современ…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Дом 2 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 2 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС ЗАКРЫТОГО ТИПА!!! ​​​​​​​На территории комплекса бассейн с видом на Боко-Кот…
$393,835
в месяц
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с видом на море