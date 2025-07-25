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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с гаражом в Общине Тиват, Черногория

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 271 м² в Donja Lastva, Черногория
Коммерческое помещение 271 м²
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 271 м²
Современное коммерческое помещение в аренду в привлекательном районе Тивата – Донья ЛастваЭт…
$4,114
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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