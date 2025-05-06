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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Общине Тиват, Черногория

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 67 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 67 м²
Тиват, Черногория
Площадь 67 м²
Этаж 2
• Представительское офисное помещение в аренду в Тивате, в просторном месте - первая морская…
$1,710
в месяц
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