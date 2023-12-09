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Таунхаусы в Свети-Стефан, Черногория

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
ID 313 Предлагаем к покупке  таунхаус, с 4-мя спальнями классического или современного д…
€491,430
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
€532,525
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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