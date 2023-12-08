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Земельные участки в Свети-Стефан, Черногория

12 объектов найдено
Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Земельный участок в поселке Близикуче, расположенный на высоте 700 метров над уровнем моря, …
€130,000
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RECOM
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Земельные участки с видом на море в Blizikuce, Черногория
Земельные участки с видом на море
Blizikuce, Черногория
Сдается в аренду этаж дома, расположенного в Люте недалеко от Котора. На этом просторном эта…
€160,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море в Blizikuce, Черногория
Земельные участки с видом на море
Blizikuce, Черногория
Площадь 1 174 м²
Сдается однокомнатная квартира в Бечичи, улица Сремски парадная. Структура: гостиная с кухне…
€323,000
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
ID 681 Продается видовой урбанизированный участок в Близкуче Площадь 1 867 м2  К учас…
€220,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Милочер, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Милочер, Черногория
Урбанизированная земля доступна для строительства жилого комплекса, состоящего из 12 вилл в …
Цена по запросу
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Свети-Стефан, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Свети-Стефан, Черногория
С земельного участка в деревне Близикуче, расположенного на высоте 700 метров над уровнем мо…
€130,000
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Земельные участки в Свети-Стефан, Черногория
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 17 939 м²
NUM 5002 Продается земельный участок в регионе Будва, Црвена-на-Главица, в 300 метрах от мор…
€4,71 млн
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Земельные участки с видом на море в Blizikuce, Черногория
Земельные участки с видом на море
Blizikuce, Черногория
Площадь 1 560 м²
Будва, Тудоровичи — Участок с разрешением на строительство на продажу Продается участок в ок…
€390,000
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Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Площадь 4 753 м²
NUM 4035 Plots for sale in Blizikuce, Budva. The plots are from 120m2 to 2,625m2, and ha…
€810,000
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Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Площадь 1 200 м²
NUM 3980 Land for sale with a beautiful sea view in Blizikuce, Budva. The plot has 1,200m2.…
€270,000
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Земельные участки в Свети-Стефан, Черногория
Земельные участки
Свети-Стефан, Черногория
Земельный участок, на котором растут гранатовые деревья, находится вблизи от монастырей Руст…
€380,000
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Земельные участки в Blizikuce, Черногория
Земельные участки
Blizikuce, Черногория
Общая площадь участка составляет 2810 м2. Разрешенные параметры здания: до 4 отдельных зда…
€562,000
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