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Производственные здания в Сутоморе, Черногория

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1 объект найдено
Производство 262 м² в Сутоморе, Черногория
Производство 262 м²
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Продается нежилое помещение в Сутоморе. Площадь участка -  448 м2 Площадь помещения - 26…
$131,031
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