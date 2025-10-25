Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Спуж
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Спуже, Черногория

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Спуж, Черногория
Коммерческое помещение
Спуж, Черногория
Na prodaju plac površine 5.500 m² sa dva kvalitetna magacina od po 750 m², smješten odmah uz…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти