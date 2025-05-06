Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Свети-Стефан
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на сутки в Светях-Стефане, Черногория

1 объект найдено
Аренда виллы в Свети-Стефан, Черногория
Аренда виллы
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Летняя аренда виллы в Близикуче Устали от городского шума? Эта вилла — ваш личный оазис в…
$396
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти