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Дома в Шавник, Черногория

1 объект найдено
Дом в Шавник, Черногория
Дом
Шавник, Черногория
Площадь 215 м²
Каменный дом с мирным участком 3500м2 и частной пещерой, Шавник. Красивый земельный участок…
€80,000
в месяц
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