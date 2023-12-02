Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Rijeka Crnojevica

Жильё в Rijeka Crnojevica, Черногория

1 объект найдено
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Strugari, Черногория
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Strugari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Это свойство является идеальным домом для любителей мира и природы! Это массивный участок в …
€150,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти