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Инвестиционная недвижимость в Рафаиловичи, Черногория

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционная 65 м² в Rafailovici, Черногория
Инвестиционная 65 м²
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается многофункциональное офисное помещение в самом центре Рафаиловичи, идеально подходя…
$180,555
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Инвестиционная 35 м² в Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная 35 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 35 м²
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 м2 М…
$166,992
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