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Квартиры с бассейном в Рафаиловичи, Черногория

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32 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Пентхаус с тремя спальнями Расстояние до моря 50м. …
$978,527
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря в Бечичи, площадью 63 м2 на восьм…
$273,357
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира класса люкс с одной спальней в кондо-отеле 5…
$271,305
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Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
ID-2102 Продается квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилович…
$135,310
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый элитный комплекс на одном из лучших пляжей Ко…
$689,777
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияПродается совершенно новая, не заселённая студия в престижном жилом …
$299,044
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Площадь: Студия 35м2 –208 600 € Студия 43м2 – 256 280 € 1КК – 72м2 – 432 800 € 1…
$219,051
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
Великолепная двухкомнатная квартира доступна для покупки в здании Aura Time в Рафаиловичах. …
$215,233
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Наш комплекс - это эксклюзивная комбинация современных архитектурных элементов, которые част…
$538,768
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь: 55, 90, 105 кв.м. Цена: 3200-3500 евро по кв. метру Расстояние до моря: 20 ме…
$202,848
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новые квартиры класса люкс от Застройщика в одном из самых…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 5
Продается меблированная двухкомнатная квартира с видом на море в Рафаиловичи.Квартира имеет …
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новые квартиры класса люкс от Застройщика в одном из самых…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Студия 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/8
ID-2101 Продается: Квартира-студия с большой террасой в комплексе с бассейном в Рафаилови…
$117,303
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней в новом доме. Расстояние до…
$270,289
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира-пентхаус в новом доме. Расстояние до моря 2…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с двумя спальнями на первой линии Расстояни…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Это комплекс Sunraf Beach Properties, современный девелоперский проект, расположенный в Рафа…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый элитный комплекс на одном из лучших пляжей Ко…
$670,965
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Описание Будванская ривьера, район Рафаиловичи, элитный жилой комплекс на первой линии у мор…
$248,666
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры в строящемся комплексе кондо-отеле 4**** с бассейном, рецепцией. Первая линия моря…
$357,968
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новые квартиры класса люкс в одном из самых престижных жил…
$335,158
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый элитный комплекс на одном из лучших пляжей Ко…
$855,730
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 135 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней в новом доме. Расстояние д…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Квартиры в Черногории от застройщика. Жилой комплекс от Застройщика с бассейном, пул-баром и…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новые квартиры класса люкс от Застройщика в одном из самых…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с двумя спальнями в новом престижном жилом компле…
$260,001
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней в новом доме. Расстояние д…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Новые квартиры класса люкс от Застройщика в одном из самых…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 11
Мы с гордостью представляем продажу роскошных квартир в невероятном месте в Рафаиловичи, на …
$600,536
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AMFORA REAL ESTATE
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