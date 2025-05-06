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Квартиры с видом на море в Рафаиловичи, Черногория

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139 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура к…
$164,772
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GATE Realty
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/14
Роскошная квартира с потрясающим видом на море — Бечичи, всего 20 метров от пляжа Вашему вн…
$293,747
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Рафаиловичи, Черногория
Пентхаус
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 328 м²
1-я линия, от выхода из здания до пляжа 20 метров. Квартира располагается на 6-м этаже, име…
$1,07 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 59 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
$171,333
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой шестиэтажный дом. Расстояние до моря …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 271 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Пентхаус с тремя спальнями Расстояние до моря 50м. …
$978,527
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 9
Продается новая нежилая квартира в фантастическом месте в Рафаиловичах.Квартира расположена …
$191,839
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Общая площадь 188 кв.м., в том числе: Жилая площадь144 м2 + 44 м2 терраса Расстояние до моря 150м.
$542,675
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря в Бечичи, площадью 63 м2 на восьм…
$273,357
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Это современный девелоперский проект, удобно расположенный в самом развитом и привлекательно…
$670,176
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Monteonline
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Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 26 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой комплекс люкс класса Покупатель освобожд…
$106,818
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира класса люкс с одной спальней в кондо-отеле 5…
$271,305
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Квартира 3 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5
Продается новая, современная трехкомнатная квартира класса люкс 90м2. Квартира расположена н…
$299,044
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой комплекс люкс класса Покупатель освобожд…
$129,739
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с двумя спальнями с видом на море. Расстоян…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/11
A4-1290-2. For sale  Luxury Hotel Residential complex in Becici in the front line, Two Bedro…
$790,935
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Структура квартиры: кухня-гостиная, 2 спальни, 3 санузла, прихожая, терраса с видом на море.…
$440,231
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GATE Realty
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартиры от Застройщика – Покупатель оствобождён от у…
$157,269
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Современный девелоперский проект, удобно расположенный в Рафаиловичах на Будванской ривьере,…
$670,176
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Monteonline
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый элитный комплекс на одном из лучших пляжей Ко…
$689,777
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Квартира 1 спальня в Rafailovici, Черногория
Квартира 1 спальня
Rafailovici, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
Недвижимость, ЧерногорияПродается совершенно новая, не заселённая студия в престижном жилом …
$299,044
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Площадь: Студия 35м2 –208 600 € Студия 43м2 – 256 280 € 1КК – 72м2 – 432 800 € 1…
$219,051
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 2 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 9
Продается роскошная двухкомнатная квартира площадью 78 м², расположенная на 9-м этаже компле…
$521,352
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира  с двумя спальнями Расстояние до моря 300м …
$367,484
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
ID-2100 Продается: Квартира с Двумя Спальнями на Первой Линии в Рафаиловичи Описание: …
$246,953
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/7
Великолепная двухкомнатная квартира доступна для покупки в здании Aura Time в Рафаиловичах. …
$215,233
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NLM Consultancy
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 233 м²
На продажу квартира класса люкс в поселке Рафаиловичи. Общая площадь квартиры 233 кв.м! Из о…
$773,595
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Новый жилой комплекс люкс класса Покупатель освобожд…
$136,225
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Наш комплекс - это эксклюзивная комбинация современных архитектурных элементов, которые част…
$538,768
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Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный пентхаус в пос. Рафаиловичи с волшебным, панорамным …
$633,462
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