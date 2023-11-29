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Черногория
Земельные участки
Прчань
Земельные участки в Прчань, Черногория
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16 объектов найдено
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Земельные участки
Кавач, Черногория
351 м²
NUM 5645 2 plots for sale in Kotor, Kavac. The area of the first lot is 351m2, the area o…
€360,000
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Земельные участки
Прчань, Черногория
Земельный участок со старинным каменным домом в Прчани, поселке с богатой историей Которског…
€2,10 млн
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Земельные участки с парковкой, с террасой, с садом
Прчань, Черногория
Урбанизированный участок земли на продажу в Которском заливе (Прчань) под строительств…
€633,000
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Земельные участки
Муо, Черногория
Продаётся урбанизированный участок Муо на второй линии. Общая площадь участка 1170 кв. ме…
€320,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Троица, Черногория
Котор, район Кавач. Урбанизированный участок под элитную застройку. Площадь участка 332…
€800,000
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Земельные участки
Кавач, Черногория
1 019 м²
Дом для ремонта с видом на залив Тиват, в поселке Кавач, Котор. Этот дом расположен в тихом …
€200,000
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Земельные участки
Прчань, Черногория
2 171 м²
NUM 4794 Два земельных участка продаются недалеко от города Котор, точнее в городе Прчань…
€570,000
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Земельные участки
Кавач, Черногория
4 400 м²
NUM 3492 Land for sale in Kavč, near the city of Kotor with UTU conditions. The tot…
€145,000
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Земельные участки
Муо, Черногория
Код объекта - 1.26.15.10582Продается Земля - Котор, Муо 1632 м2 1.500.000 Евро (есть разр…
€1,50 млн
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Земельные участки
Троица, Черногория
7 627 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Большой участок на продажу в деревне Кавак, недалеко …
€376,312
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с парковка
Кавач, Черногория
Ландшлот расположен в Каваце, с фантастическим видом на море. Он урбанизирован и есть шанс п…
€935,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кавач, Черногория
2 600 м²
Урбанизированная недвижимость на окраине Каваца с фантастическим видом на море. Отель находи…
€130,000
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Земельные участки у моря, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Прчань, Черногория
Бока Которская бухта. Посёлок Прчань. Земля для строительства двух трёхэтажных домов. …
€180,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Прчань, Черногория
249 м²
Урбанизированный участок в п.Прчань, площадью 249 м2 Разрешено строительство трехэтажной вил…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English
Земельные участки с видом на море
Троица, Черногория
Продается земельный участок в поселке Кавач, недалеко от города Котор. Площадь участка соста…
€1,05 млн
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Земельные участки с видом на море
Прчань, Черногория
Участок земли под строительство расположен в населенном пункте Прчань. Общая площадь участка…
€205,000
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