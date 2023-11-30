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Квартиры в Potkrajci, Черногория

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
НУМ 5570 Пентхаус с видом на море на продажу в Добра Вода. Расположен на 5-м этаже здания, …
€180,000
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
NUM 5253 Продается квартира с двумя спальнями в Добре Воде. Квартира имеет площадь 69 м2 и …
€105,000
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Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 052 м²
NUM 5039 Отличное и почти готовое инвестиционное предложение предлагается к продаже! Большо…
€1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
NUM 4972 Квартиры на продажу в новом здании в Добри Воде. Здание начало строительство, и …
€285,000
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Квартира в Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
Площадь 32 м²
NUM 4956 Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар…
€103,000
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 97 м²
NUM 5000 Продается квартира в Добра Вода, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97 м2 и…
€232,500
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Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 77 м²
NUM 4051 Apartments for sale in a small residental building in Dobre Voda, Bar. …
€100,000
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Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 78 м²
NUM 4051-4 For sale a one bedroom apartment in a small residential building in Dobre Voda…
€100,000
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