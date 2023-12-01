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Дома в Община Плевля, Черногория

1 объект найдено
Дом 6 спален в Община Плевля, Черногория
Дом 6 спален
Община Плевля, Черногория
Количество спален 6
Площадь 86 м²
НУМ 5535 Продается дом в Тивате. Площадь дома - 86 м2, а площадь участка, на котором он …
€180,000
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Параметры недвижимости в Община Плевля, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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