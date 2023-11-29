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Черногория
Земельные участки
Петровац
Земельные участки в Петровац, Черногория
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Buljarica, Черногория
1 696 м²
Будванская община, Булярица. Участок площадью 1696м2 с разрешением на строительство трех тре…
€299,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Buljarica, Черногория
3 659 м²
Участок площадью 3659 кв.м. Расположен в поселке Булярица над магистралью С участка открыв…
€500,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Земельные участки
Buljarica, Черногория
Урбанизованные участки земли разной площади с видом на море. Бульярица, рядом с Петровцем. …
€180,000
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Земельные участки
Петровац, Черногория
1 932 м²
NUM 1329 Продается участок, который находится в муниципалитете Будва, район Петровац. Участ…
€450,000
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Земельные участки
Buljarica, Черногория
1 150 м²
NUM 2814 Land plots for sale in Buljarica, Budva city municipality. The plot has an ar…
€210,000
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Земельные участки
Петровац, Черногория
673 м²
NUM 3314 Plot for sale in Petrovac. The plot with an area 673 m2 is located 700 m from…
€185,000
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Земельные участки
Buljarica, Черногория
10 887 м²
NUM 1050 Plot of 10.887 m2 for sale in Buljarica, Budva. The plot is located just 20…
€2,45 млн
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Земельные участки
Buljarica, Черногория
1 358 м²
Отличительной особенностью участка площадью 135…
€400,000
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Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
1 700 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Урбанизированный участок с видом на море в Резевичи, …
€340,000
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Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
8 702 м²
Investment plot with an amazing sea views for sale situated only 8m away from the Petrovac -…
€990,000
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Земельные участки
Katun-Rezevici, Черногория
300 м²
Property for sale in Montenegro -Ruin and plot with sea view in Reževići, Budva - Montenegro…
€120,000
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Земельные участки с парковкой
Buljarica, Черногория
Код объекта - 5.30.15.10049Продается земельный участок в Булярице 1. Зона Т1. Дуп и ТУ. От м…
€1,30 млн
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Земельные участки с видом на море
Katun-Rezevici, Черногория
413 м²
УЧАСТОК 413 М2 В PERAZICA DO, РЕЖЕВИЧИ В МИНУТЕ…
€290,000
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Земельные участки с видом на море, с двором
Katun-Rezevici, Черногория
547 м²
УЧАСТОК 547 М2 В ПОСЕЛКЕ РЕЖЕВИЧИ, БУДВАНСКАЯ О…
€80,000
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Земельные участки
Buljarica, Черногория
Код объекта - 1.30.15.8995Продажа земельного участка в Булярице 2, площадь участка 504 м2, п…
€85,000
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Земельные участки
Петровац, Черногория
Участок 673 м2 расположен в Петровце на возвышенности, рядом с комплексом Oliva Village Раз…
€180,000
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Земельные участки
Buljarica, Черногория
Участок площадью 10,000 м2 расположен в Булярице, ниже Адриатического шоссе, в 2 км от отлич…
€600,000
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Земельные участки с пирсом
Buljarica, Черногория
15 м²
Продается участок, общей площадью – 2027 м2, в Булярице, р-н Будвы.На солнечном склоне, обра…
€260,000
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Земельные участки с видом на горы
Петровац, Черногория
Продается участок, который находиться в пригороде Будвы, поселке Петровац. Участок размером …
€450,000
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Земельные участки с видом на море
Петровац, Черногория
Участок в Петровце Продается земельный участок, расположенный в 500 метрах от моря. Площадь …
€200,000
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Земельные участки с видом на море
Buljarica, Черногория
3 659 м²
Код объекта - 1.30.15.5864ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КЛУБНОГО КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА В ЧЕРНОГОРИИ ПР…
€500,000
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Земельные участки с пирсом
Buljarica, Черногория
Код объекта - 2.30.15.2042Булярица. Будванская ривьера. Участок земли не первой береговой ли…
€2,32 млн
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Земельные участки с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
Урбанизированный участок в 400 м от моря в Режевичи, в тихом месте окруженном средизем…
€333,000
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