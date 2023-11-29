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Доходные дома в Петровац, Черногория

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1 объект найдено
Доходный дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Katun-Rezevici, Черногория
Комнаты 10
Количество этажей 4
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
€1,20 млн
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