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Кафе и рестораны в Петроваце, Черногория

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 173 м² в Петровац, Черногория
Ресторан, кафе 173 м²
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 173 м²
Этаж 1
Продается ресторан на первой линии от моря, Петровац.Ресторан имеет площадь 173 м2, состоит …
$626,047
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