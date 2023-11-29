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Отели в Петровац, Черногория

коммерческая недвижимость
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7 объектов найдено
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Петровац, Черногория
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
Площадь 17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ  + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Отель 11 спален в Buljarica, Черногория
Отель 11 спален
Buljarica, Черногория
Количество спален 11
Площадь 664 м²
Код объекта - 8.30.17.11930Мини отель с апартаментами в Булярице всего в 5 минутах ходьбы от…
€2,10 млн
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Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Katun-Rezevici, Черногория
Отель 9 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Katun-Rezevici, Черногория
Количество спален 9
Площадь 1 300 м²
Будванская ривьера, район Режевичи. Миниотель класса люкс с девятью отдельными квартирам…
€3,80 млн
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Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Buljarica, Черногория
Отель 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
€650,000
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Отель 8 спален в Петровац, Черногория
Отель 8 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 8
Площадь 427 м²
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
€1,000,000
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Отель 10 спален в Петровац, Черногория
Отель 10 спален
Петровац, Черногория
Количество спален 10
Площадь 450 м²
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
€760,000
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Отель в Buljarica, Черногория
Отель
Buljarica, Черногория
Площадь 1 377 м²
Отечествен из 11 современников меблированны апартаментов различны типов и порочей, ресторанн…
€2,95 млн
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