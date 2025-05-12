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Жильё в Perazica Do, Черногория

1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Perazica Do, Черногория
Вилла 8 комнат
Perazica Do, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Vila površine 400m2, na placu od 300m2, na jednoj od najljepših lokacija budvanske rivijere,…
$1,11 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
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Realting.com
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Параметры недвижимости в Perazica Do, Черногория

Недорогая
Элитная
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