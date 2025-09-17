Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Перасте, Черногория

Кондо в Пераст, Черногория
Кондо
Пераст, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
В одном из самых красивых уголков Которского залива — в живописной Костанцице — предлагается…
$374,306
