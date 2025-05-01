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Дома с видом на море в Общине Цетине, Черногория

Цетинье
10
Zagora
8
6 объектов найдено
Дом в Zagora, Черногория
Дом
Zagora, Черногория
Продается участок в районе Загора, муниципалитет Котор.На этом урбанизированном участке площ…
$119,518
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Meterizi, Черногория
Дом 5 комнат
Meterizi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
ID-2122 Продается уютный и стильный дом в Метеризе, г. Улцинь. Площадь: 218 м² Ок…
$257,500
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла с бассейном и панорамным видом в городе Загора, муниципалитет Кото…
$853,701
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается роскошный каменный дом с бассейном и видом на море в городе Загора, муниципалитет …
$449,616
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается красивая вилла с захватывающим видом на море, расположенная над пляжем Загорски Пе…
$2,96 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
В городе Загора муниципалитета Котор продается роскошная вилла с панорамным видом на море, к…
$2,73 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Типы недвижимости в Общине Цетине

виллы

Параметры недвижимости в Общине Цетине, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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