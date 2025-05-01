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Квартиры с видом на горы в Общине Цетине, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира в Цетинье, Черногория
Квартира
Цетинье, Черногория
Продается большой участок площадью 2 000 000 м² в Кобильи До, муниципалитет Цетине.Этот земе…
$2,28 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Община Цетине, Черногория
Кондо
Община Цетине, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Идеальная квартира для вашей мечты! Встречайте свой новый уголок с прекрасным видом на залив…
$195,289
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Цетине, Черногория

с видом на море
Недорогая
Элитная
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