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Квартиры в Община Цетине, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Цетинье, Черногория
Квартира 2 спальни
Цетинье, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 620 м²
Two under construction objects for sale in a quiet locagtion in Cetinje, Montenegro.The obje…
€400,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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