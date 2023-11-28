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Земельные участки в Никшич, Черногория

2 объекта найдено
Земельные участки в Никшич, Черногория
Земельные участки
Никшич, Черногория
Площадь 20 000 м²
Продается большой участок земли возле города Никшич, поселок Видрован. Участок общей площад…
€100,000
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Земельные участки с видом на город в Никшич, Черногория
Земельные участки с видом на город
Никшич, Черногория
Площадь 26 м²
Земельный участок расположенный в предгорной долине протяженностью более 10 км. на расстояни…
€1,50 млн
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