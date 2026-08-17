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Дома в Никшиче, Черногория

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3 объекта найдено
Дом 1 спальня в Никшич, Черногория
Дом 1 спальня
Никшич, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
$87,197
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Дом в Никшич, Черногория
Дом
Никшич, Черногория
Площадь 109 м²
Продается легальный дом с участком 8,4 сотки и ВНЖ в Черногории.   Дом ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛ…
$87,261
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Дом 4 спальни в Никшич, Черногория
Дом 4 спальни
Никшич, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Великолепный дом в поселке Ковачи. Тихое уединенное место с прекрасной природой и восхитител…
$484,317
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Параметры недвижимости в Никшиче, Черногория

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