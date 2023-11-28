Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Никшич

Жильё в Никшич, Черногория

дома
5
5 объектов найдено
Дом с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой в Никшич, Черногория
Дом с мебелью, с видом на горы, с бытовой техникой
Никшич, Черногория
Площадь 110 м²
Фермерский дом недалеко от Никшича (земельный участок 70.000 м2)  Двухэтажный крепкий дом п…
€80,000
Оставить заявку
Дом в Никшич, Черногория
Дом
Никшич, Черногория
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ID 634 Продается двухэтажный капитальный дом в Никшиче.   Площадь 110 м2 с огромным зем…
€83,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом в Никшич, Черногория
Дом
Никшич, Черногория
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ID 632 Продается каменный  дом в Никшиче. Двухэтажный дом представляет собой очень кра…
€77,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом в Никшич, Черногория
Дом
Никшич, Черногория
Площадь 320 м²
Каменный дом 320м2 + 13 000м2 плодородной земли в пригороде Никшича Дом очень красивой и пр…
€75,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни с видом на море в Никшич, Черногория
Дом 4 спальни с видом на море
Никшич, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Великолепный дом в поселке Ковачи. Тихое уединенное место с прекрасной природой и восхитител…
€420,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Никшич, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти