  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Никшич
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Общине Никшич, Черногория

Никшич
6
1 объект найдено
Дом 1 спальня в Никшич, Черногория
Дом 1 спальня
Никшич, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
$87,197
Параметры недвижимости в Общине Никшич, Черногория

с видом на горы
Недорогая
Элитная
