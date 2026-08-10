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Дома в Общине Никшич, Черногория

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Никшич
3
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Никшич, Черногория
Дом 4 спальни
Никшич, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Великолепный дом в поселке Ковачи. Тихое уединенное место с прекрасной природой и восхитител…
$484,317
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Дом 1 спальня в Община Никшич, Черногория
Дом 1 спальня
Община Никшич, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продаётся красивый и просторный земельный участок, расположенный всего в 8 км от города Никш…
$99,853
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Дом 1 спальня в Никшич, Черногория
Дом 1 спальня
Никшич, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
$87,197
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TekceTekce
Дом в Никшич, Черногория
Дом
Никшич, Черногория
Площадь 109 м²
Продается легальный дом с участком 8,4 сотки и ВНЖ в Черногории.   Дом ПОЛНОСТЬЮ ЛЕГАЛ…
$87,261
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Дом 2 спальни в Milocani, Черногория
Дом 2 спальни
Milocani, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Продажа: уютный дом с собственной винодельней в тихом и живописном месте. Расположение: неда…
$86,681
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Параметры недвижимости в Общине Никшич, Черногория

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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