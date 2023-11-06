2-bedroom apartment in a new complex in Becici

Совершенно новый комплекс в самом сердце Бечичи, Будва! Мы рады предложить вам возможность владеть красивой квартирой с 2 спальнями в потрясающем новом здании.

С вариантами, доступными на разных этажах, а также с балконами и террасами, апартаменты являются идеальным выбором для тех, кто ищет роскошную жизнь в отличном месте. Апартаменты с 2 спальнями могут похвастаться просторной жилой площадью в 61 квадратный метр, предоставляя достаточно места для вас и вашей семьи, чтобы расслабиться и расслабиться.

Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой, а наш комплекс расположен в новом оживленном районе, всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы.

Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций. С ценами, начинающимися всего от 152 500, и с большой скидкой от компании, это непревзойденная возможность владеть частью роскошной жизни по доступной цене.

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите этот шанс инвестировать в свое будущее и владеть красивой квартирой с 2 спальнями в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр. Мы не можем дождаться, чтобы приветствовать вас в нашем сообществе!