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2-bedroom apartment in a new complex in Becici

Бечичи, Черногория
от
€152,500
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13
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О комплексе

Совершенно новый комплекс в самом сердце Бечичи, Будва! Мы рады предложить вам возможность владеть красивой квартирой с 2 спальнями в потрясающем новом здании.

С вариантами, доступными на разных этажах, а также с балконами и террасами, апартаменты являются идеальным выбором для тех, кто ищет роскошную жизнь в отличном месте. Апартаменты с 2 спальнями могут похвастаться просторной жилой площадью в 61 квадратный метр, предоставляя достаточно места для вас и вашей семьи, чтобы расслабиться и расслабиться.

Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой, а наш комплекс расположен в новом оживленном районе, всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы.

Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций. С ценами, начинающимися всего от 152 500, и с большой скидкой от компании, это непревзойденная возможность владеть частью роскошной жизни по доступной цене.

На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте.

Не упустите этот шанс инвестировать в свое будущее и владеть красивой квартирой с 2 спальнями в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр. Мы не можем дождаться, чтобы приветствовать вас в нашем сообществе!

Местонахождение новостройки
Бечичи, Черногория

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2-bedroom apartment in a new complex in Becici
Бечичи, Черногория
от
€152,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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2 объекта 2
Сдача в: 2023
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж. Сдача блока А – сентябрь 2023 г. Срок сдачи В и С -март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря- 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открытый на территории комплекса Бассейны на крыше комплекса бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры зоны отдыха подземная парковка (Блок А - на 60 мест) управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок: Студия с 1 -ой спальней с 2 –мя спальнями Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.  С шикарнымс видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: А блок- 35.9-74.2 м2  Б блок – 24.75-71.5 м2 С блок – 38.5 – 77.0 м2 План оплаты: 1) 100% оплата 2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С) 3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
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Бечичи, Черногория
от
€277,500
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в престижный клубный дом, расположенный в красивом пригороде Будвы. Комплекс предлагает роскошные 2-комнатные апартаменты площадью от 71 до 75 квадратных метров. Каждая квартира предназначена для обеспечения максимального комфорта и элегантности, с панорамными окнами, которые предлагают потрясающий вид на Будванскую Ривьеру и море. Апартаменты доступны на втором, третьем и четвертом этажах, каждый с двумя террасами, двумя ванными комнатами и невероятным видом на море. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства, завершение которого ожидается в июне 2023 года с использованием отделочных материалов премиум-класса европейского производства. В комплексе также есть собственный бассейн и сауна, которые добавляют общий комфорт и уют жизни здесь. С ценами от 277 500 до 319 500 EUR, это отличная инвестиционная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, инвестиций или отдыха. Клубный дом обеспечивает идеальный баланс между городской жизнью и пляжным курортом. Наслаждайтесь легким доступом к городской инфраструктуре Будвы, наслаждаясь спокойствием пляжного района. Из каждой квартиры в комплексе вас ждет незабываемый закат и живописный вид на Будванскую ривьеру. Не упустите шанс приобрести райский уголок. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и посмотреть для себя, что может предложить наш эксклюзивный комплекс.
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
€94,100
Площадь 42–112 м²
6 объектов 6
Застройщик: Montenegro Sun Realty
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказываются на состоянии здоровья. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА Все квартиры оборудованы большими террасами и имеют панорамный вид на море. Комплекс состоит из двух зданий и имеет подземный паркинг. Площадь общей жилой застройки составляет 4 300 м2, а площадь апартаментов варьируется от 47 до 150 м². Проект предусматривает возможность объединения квартир по желанию покупателей. Апартаменты имеют планировку класса люкс, которая предусматривает отдельный санузел в каждой спальне. В отделке всех помещений использовались высококачественные материалы, в конструкциях окон и фасадах были применены современные технологии энергосбережения. Оба здания оборудованы лифтами. Кроме этого в комплексе SV. Luka присутствует: круглосуточная охрана закрытой территории; спутниковое телевидение, которое транслирует российские каналы; бассейн с пресной водой, рекреационная зона; услуги управляющей компании; фитнесс-центр с тренажерным залом. На территории отеля располагаются спортплощадки, детский городок, зоопарк и частные виллы. Пляжи полностью отреставрированы и оборудованы удобными спусками в воду. Если вы захотите понежиться на берегу моря, всего в 8 минутах ходьбы располагается чистейший песчано-галечный пляж Велики Песак. Он удостоен почетного голубого флага ЕС, который выдается, согласно высоким европейским стандартам, за безупречную чистоту. ПЛОЩАДЬ КВАРТИР В здании А размещается 7 типов квартир: студия 45 м²; квартира 175 м²; квартира 132 м²; квартира 87,2 м²; квартира 81,6 м²; квартира 55,8 м²; квартира 54,3 м². Здание В включает 5 типов квартир: квартира 145,1 м²; квартира 92 м²; квартира 91,1 м²; квартира 53,1 м²; квартира 52 м²; квартира 58,3 м² с прилегающим к ней земельным участком. На цокольном этаже размещаются: гараж 1-го уровня; гараж 2-го уровня. Апартаменты продаются с декоративной отделкой, полностью оборудованные ванными комнатами. Напольное покрытие спален выполнено из твердолиственных пород дерева. Санузлы, кухни и гостиные облицованы плиткой. В комнатах установлены кондиционеры, а полы оборудованы системой подогрева, что обеспечивает комфортное пребывание в квартирах в любое время года. В холле и на лестницах уложена специальная антискользящая плитка и гранит. Стоимость квадратного метра в комплексе SV. Luka составляет 2 200 –2 700 евро. Гаражи стоят от 5 000 до 26 000 евро. Они оплачиваются отдельно. Форма оплаты — на выбор покупателя. Возможно составление индивидуального графика погашения платежей.
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