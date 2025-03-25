Жилой квартал Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
Цена по запросу
4
ID: 30382
Дата обновления: 03.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdavanje luksuznog stana – Central Point, Podgorica   📍 Lokacija: Central Point 🏠 Struktura: Jednosoban stan 📐 Površina: 47 m² 🚗 Garažno mjesto uključeno   Stan je moderno opremljen, svijetao i funkcionalan, smješten u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici. U neposrednoj blizini se nalaze tržni centar, marketi, kafići, restorani i sve što je potrebno za ugodan život.   💶 Cijena: 700 € mjesečno (sa garažnim mjestom)

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
