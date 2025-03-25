  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$880
;
7
ID: 28300
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Stan je otvren za kucne ljubimce.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

