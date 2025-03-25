  1. Realting.com
  Черногория
  Подгорица
  Жилой квартал Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Жилой квартал Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Подгорица, Черногория
$763
ID: 28316
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, površine 54m2, smješten na petom spratu stambene zgrade, u strogom Centru grada.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duži vremenski period, uz obaveza depozit! 

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

