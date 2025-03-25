Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar

  1. Realting.com
Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar

Бар, Черногория
$2,171
ID: 28629
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

О комплексе

Prodaju se stanovi u izgradnji na sjajnoj lokaciji u Ilino - Baru, na svega par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine i garažnog mjesta. Stanovi su raznih struktura. Kvadrature jednosobnih stanova:  44.45m2, 56.42m2, 55.71m2. Kvadrature dvosobnih stanova: 73.90m2, 79.90m2, 83.75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850EUR/m2 do 2.100EUR/m2. Rok završetka je predviđen za sredinu 2026 godine.

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

