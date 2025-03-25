  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
$293
ID: 28449
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini pogodnim za poslovne namjene     Lokacija je izuzetno prometna, idealna za kancelariju, manji salon, ordinaciju ili sličnu djelatnost, ali i za mirno stanovanje.   Cijena zakupa: 250 € mjesečno   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
