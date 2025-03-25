Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.
Karakteristike stana:
Opremljen toalet
Kuhinjski elementi
Klima uređaj
Eloksirana bravarija
Blind vrata
Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini pogodnim za poslovne namjene
Lokacija je izuzetno prometna, idealna za kancelariju, manji salon, ordinaciju ili sličnu djelatnost, ali i za mirno stanovanje.
Cijena zakupa: 250 € mjesečno
Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно