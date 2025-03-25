  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$645
;
7
ID: 28291
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, smjesten na sestom spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je u potpunosti renoviran i opremljen kvalitetnim namjestajem. Izdaje se na duzi vremenski pe…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 67 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$1,033
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 67m² sa garažnim mjestom, u novoj luksuznoj zgradi pored Hrama. Stan se nalazi na ll spratu, odličnog je rasporeda i spreman je za useljenje do kraja marta. Idealan je za poslovanje, nalazi se na prestižnoj lokaciji, u blizini svih sadržaja. Posje…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$152,318
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 42–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата. Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения. Общее опи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.3 – 43.0
160,003 – 166,132
Квартира 2 комнаты
76.0
286,028
Агентство
VALUE.ONE
