  Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Черногория
от
$587
;
9
Оставить заявку
ID: 28566
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

О комплексе

Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

3 Sportski centar, Черногория
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$587
