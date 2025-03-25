  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
7
Оставить заявку
ID: 28421
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se potpuno opremljen jednosoban stan u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na 10tom spratu zgrade od ukupnih 13 spratova!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Жилой квартал One bedroom apartment in Tivat - new building
Тиват, Черногория
от
$161,958
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$149,702
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$407,357
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$164,714
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 44–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.   Компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5
188,951
Квартира 2 комнаты
75.0
350,792
Квартира 3 комнаты
75.0
389,522
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$142,007
Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Показать все Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации