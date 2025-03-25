  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$103,278
;
9
ID: 28486
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i svjetlost. Istočna orijentacija osigurava prijatnu jutarnju svjetlost. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini vrtića, škole, marketa i restorana, što ga čini idealnim za stanovanje ili izdavanje. Zgrada ima privatni parking sa rampom za stanare. ACijena: 88.000€.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

