  Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$232,844
;
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
1
ID: 28483
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Posjeduje 2 lifta, svoju recepciju, video nadzor, videofon. Stan je opremljen najnovijim smart sistemom i moguce je upravljati svakim uredjajem preko telefona. Takodje posjeduje multi split sistem 2 inverter klime. Moguca kupovina parking mjesta u garazi. Stan je useljiv odmah. Vlasnistvo 1/1.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$586,806
Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Жилой комплекс Lustica Bay: новый район Centrale
Радовичи, Черногория
от
$364,293
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Черногория
от
$404,896
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$269,931
Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administra…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Na prodaju poslednji stan direktno od investitora! Stan se nalazi na cetvrtom spratu novoizgradjene zgrade na Zabjelu! Uz stan dolazi jedno natkriveno parking mjesto pod rampom! Moguca kupovina preko stambenog kredita!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.   Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобства…
Агентство
VALUE.ONE
